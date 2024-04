F1 : Désillusion pour Ferrari, le boss fait un aveu

Benjamin Labrousse

Après un début de saison plus que prometteur, Ferrari n’a pas su faire mieux qu’une 4ème et une 5ème place ce dimanche lors du Grand Prix de Chine. Directeur de l’écurie italienne, Frédéric Vasseur a concédé que les siens avaient vécu un week-end difficile, et souhaitent désormais mettre le cap sur Miami.

Au sortir d’une journée de qualifications compliquées samedi, Ferrari a su optimiser ses performances en course ce dimanche. Dans un Grand Prix de Chine marqué par les nombreux accrochages et la présence de deux safety cars, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont respectivement terminé 4ème et 5ème à Shanghai. Pour la première fois cette saison, aucune des deux monoplaces de la Scuderia n’a terminé sur le podium, au grand dam de Frédéric Vasseur.

« C’était un week-end difficile »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le team principal de Ferrari a analysé la prestation des siens. « En termes de position je ne sais pas, on ne partait pas de bonnes places sur la grille. Mais on attendait mieux en termes de rythme, il nous en a manqué et l’on doit comprendre pourquoi avant la prochaine course. C’était un week-end difficile, on n’a pas chaussés les mediums et les durs avant. Mais ce n’est pas une excuse du tout, on doit faire un meilleur travail et l’on sera de retour à Miami » , a lâché le Français.

« C’était plus difficile aujourd’hui et l’on doit comprendre pourquoi »