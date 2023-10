F1 : Départ retentissant chez Red Bull ? Le boss calme tout le monde

Jean de Teyssière

Présent depuis la création de Red Bull Racing en 2005, Helmut Marko fait l'objet de polémiques à son sujet. Le fougueux dirigeant autrichien de 80 ans serait en guerre avec Christian Horner, le directeur de l'écurie, ce qui pourrait conduire à son départ. Une rumeur balayée par l'écurie depuis plusieurs jours et à nouveau réfuté par Christian Horner.

Chez Red Bull, tout va bien. Depuis trois saisons, l'écurie autrichienne rafle tout : trois titres de champion du monde des pilotes en 2021, 2022 et 2023 et deux titres de champion du monde des constructeurs en 2022 et 2023. Mais cette réussite ne permet à l'écurie d'être hermétique à toutes sortes de rumeurs, y compris concernant des personnalités historiques de l'écurie, Helmut Marko. Ce dernier avait d'ailleurs déclaré : « j’ai un contrat jusqu’à fin 2024 et à la fin c’est la décision des actionnaires, pas celle de Christian Horner. Et à la fin c’est moi qui décide. »

«Il y a toujours eu un partenariat solide entre nous deux, cela n’a pas changé»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull balaye la rumeur d'un départ d'Helmut Marko : « Je pense que l’un des inconvénients de gagner beaucoup, c’est qu’on arrive à un moment de l’année où il n’y a pas grand-chose à écrire. Et comme nous ne sommes pas en compétition, ou qu’il n’y a pas de compétition avec d’autres équipes, il est très facile pour les autres de jeter des pierres. C’est incroyable de voir à quel point ces choses semblent avoir de l’influence dans le nouveau monde des réseaux sociaux dans lequel nous vivons. Mais rien n’a changé. Helmut a évidemment perdu son ami et collègue Dietrich, mais il est tout aussi actif qu’il l’a toujours été. Et j’apprécie sa contribution. Nous parlons presque tous les jours de toutes les questions importantes qui se posent dans le cadre de la F1. Nous avons donc toujours entretenu de solides relations de travail. Et il y a toujours eu un partenariat solide entre nous deux. Cela n’a pas changé. »

«Je pense que l’une des caractéristiques de Helmut est qu’il est d’une honnêteté brutale»