F1 - Départ d’Hamilton : Mercedes s’en mêle !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a vécu un nouveau week-end compliqué lors du Grand Prix de Hongrie, Lewis Hamilton a été très dur envers lui-même et laissé entendre que Ferrari ferait peut-être mieux de changer de pilote. Des propos sur lesquels Toto Wolff a été interrogé et le directeur d’équipe de Mercedes doute qu’il puisse décider de quitter la Scuderia.

« C'est le plus grand de tous les temps »

« C'est Lewis qui montre ses sentiments. C'est ce qu'il pensait vraiment lorsqu'on lui a posé la question après la séance, qui était très intense. Il doutait de lui-même, et cela nous est déjà arrivé par le passé. Lorsqu'il estimait ne pas avoir répondu à ses propres attentes et que l'équipe avait ses propres objectifs, il était aussi émotif et transparent sur le plan émotionnel depuis son enfance et son adolescence. Il va donc se culpabiliser. C'est le plus grand de tous les temps. Et il le restera toujours, personne ne pourra lui enlever cela. Il est certain qu'aucun week-end ou saison de course ne s'est déroulé comme prévu », a déclaré le directeur d’équipe de Mercedes, dans des propos relayés par Motorsport.com.