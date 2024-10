F1 : «Dans un monde parfait…», Verstappen lâche une grande révélation sur son avenir !

Jean de Teyssière

Depuis le début de l’année, l’avenir de Max Verstappen est énormément commenté. Son père, Jos, est en guerre ouverte avec Christian Horner et il était même question d’une rumeur l’envoyant chez Mercedes, pour remplacer Lewis Hamilton, qui va rejoindre Ferrari en 2025. Finalement, Max Verstappen devrait rester chez Red Bull et espère même y finir sa carrière.

Le contrat de Max Verstappen avec Red Bull court jusqu’en 2028. Le pilote néerlandais ne s’est jamais caché qu’il ne comptait pas faire une grande carrière en Formule 1, cette discipline étant usante physiquement et mentalement. Mais se peut-il qui se trouve une nouvelle écurie d’ici là ?

Verstappen se projette sur l’année prochaine

Dans des propos rapportés par NextGen-Auto, Max Verstappen se projette déjà sur la saison prochaine : « Il est vrai que nous avons eu des moments difficiles, mais je me concentrais davantage sur l’amélioration des performances. Les autres équipes ont rattrapé leur retard. Elles ont fait du très bon travail et ont compris leur voiture. De notre côté, nous avons fait une très bonne année l’an dernier, puis nous avons essayé d’améliorer la voiture, ce que nous avons réussi à faire, mais pas dans tous les domaines. C’est quelque chose que nous devons essayer de régler pour l’année prochaine. »

«Dans un monde parfait, je finirai chez Red Bull»

Puis, le triple champion du monde de Formule 1 a scellé les rumeurs sur son avenir : « Pour moi, rien n’a changé. Je suis là, je veux être performant, je veux gagner et nous voulons revenir au sommet ensemble. Nous voulons gagner à nouveau des courses, ce qui n’est pas arrivé depuis longtemps. J’ai signé un contrat à long terme avec l’équipe et, dans un monde parfait, je finirai ici. Pour moi, la situation n’a jamais changé depuis que j’ai signé mon contrat. C’est vrai que nous avons eu des moments difficiles, mais j’étais plus concentré sur le fait d’essayer de trouver de la performance et d’essayer d’améliorer tout ça. »