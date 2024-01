F1 : Calvaire avec Verstappen, Red Bull l’a «épuisé»

Pierrick Levallet

Pas vraiment convaincu par Pierre Gasly en 2019, Red Bull a décidé de le remplacer par Alexander Albon. Mais le Thaïlandais ne se sera pas non plus imposé aux côtés de Max Verstappen et a été remplacé par Sergio Pérez à l'issue de la saison 2020. Désormais chez Williams, le pilote de 27 ans a révélé qu'il était au bout du rouleau au sein de l'écurie autrichienne.

Avant Sergio Pérez, d’autres pilotes ont vécu un calvaire aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull. C’est notamment le cas d’Alexander Albon, qui n’a pas convaincu au sein de l’écurie autrichienne. Après avoir remplacé Pierre Gasly en 2019, le Thaïlandais a été poussé vers la sortie à l’issue de la saison 2020. Désormais pilote chez Williams, Alexander Albon a réalisé qu’il s’était donné trop de mal pour satisfaire tout le monde chez Red Bull.

F1 : Red Bull démarre un projet «complètement fou», Verstappen peut tout perdre ? https://t.co/OajVxfmGmv pic.twitter.com/r8VNtiUyHc — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

«J’avais l’impression de toujours dire ’oui’ chez Red Bull»

« J’ai réalisé qu’il y avait deux domaines sur lesquels je devais travailler. Tout d’abord, j’avais l’impression de toujours dire ’oui’ chez Red Bull. J’étais trop désireux d’impressionner et de plaire, donc je disais toujours ’oui’ à beaucoup de choses et j’ai réalisé que mon énergie - mon énergie mentale - était bien trop épuisée avant même que je ne monte dans la voiture. La deuxième chose, c’est la performance pure. Où se situaient mes faiblesses par rapport à Max ? Quelles parties de la voiture ? Pourquoi était-il capable de conduire ce style de voiture, pourquoi pouvait-il la conduire de cette manière ? Dans quels domaines de la gestion de la course ai-je eu des difficultés par rapport à lui ? » a expliqué le pilote de Williams dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Une véritable équipe» aide Albon depuis son départ de Red Bull