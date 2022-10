Formule 1

F1 : Battu par Verstappen, Leclerc fait une grosse annonce avant le Brésil

Publié le 31 octobre 2022 à 20h35

Arnaud De Kanel

Ce dimanche, Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Mexique sans difficulté. Charles Leclerc avait pour habitude de titiller le double champion du monde mais le Monégasque a complétement failli à Mexico. Bien loin du résultat auquel il s'attendait, le pilote Ferrari se prépare déjà pour la prochaine échéance au Brésil.

Charles Leclerc n'a pas été au niveau au Mexique. Le Monégasque n'a pas été en mesure de suivre Max Verstappen et a terminé sixième, laissant ainsi filer Sergio Perez à la deuxième place du classement des pilotes. Leclerc a depuis identifié ce qui lui a fait défaut et se prépare pour les deux dernières manches de la saison, au Brésil et à Abu Dhabi.

F1 - GP du Mexique : Fernando Alonso tacle encore Alpine https://t.co/ZTIYtHPCU5 pic.twitter.com/lG6sB84VDE — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

«Nous avons eu des problèmes spécifiques à la voiture»

La monoplace Ferrari de Charles Leclerc a souffert sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Charles Leclerc s'est expliqué : « Nous avons eu des problèmes spécifiques à la voiture, c’était ponctuel, c’était juste ici à cause de l’altitude. Nous avions moins de grip que les autres avec les pneus pour compenser la perte d’appuis (dû à l’air moins dense, ndlr). Alors j’espère que pour la prochaine course, je serai de retour à la normale. En entrant dans la course, même si je suis optimiste à chaque fois que j’entre dans une course, je savais que ça allait être difficile. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit si difficile et que je sois aussi loin des gars devant. »

«J’espère que ce ne sera pas pire que ça»