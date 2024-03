F1 : Battre Hamilton et Schumacher ? Verstappen répond cash

Pierrick Levallet

Déjà triple champion du monde, Max Verstappen est annoncé comme le grand favori pour le titre cette saison. Le Néerlandais a d’ailleurs parfaitement démarré l’année 2024 avec une victoire au Grand Prix de Bahreïn samedi dernier. S’il continue de dominer la F1 au cours des prochaines années, il pourrait être amené à rejoindre voire dépasser Lewis Hamilton et Michael Schumacher et décrocher le record du nombre de titres de champion du monde. Mais ce potentiel exploit n’a que peu d’importance aux yeux de Max Verstappen.

«J'ai déjà accompli plus que ce dont j'aurais pu rêver»

« Peut-être que quelqu'un a l'objectif de devenir huit fois Champion du monde ou quelque chose comme ça. Je suis déjà très heureux et fier de ce que j'ai accompli en F1. Je n'ai pas besoin de rester pour gagner sept ou huit titres. J'ai déjà accompli plus que ce dont j'aurais pu rêver. Une fois que tu arrêtes de courir, peu importe si tu as été Champion du monde trois, cinq ou sept fois » a d’abord expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Ce n'est pas ce que les autres pensent qui compte»