Formule 1

F1 : Avec Alonso, Aston Martin rêve des sommets

Publié le 13 novembre 2022 à 02h35

La rédaction

En 2023, Aston Martin prendra une autre envergure. Avec l’arrivée de Fernando Alonso, l’écurie britannique veut désormais se battre pour le titre de Champion du Monde. Interrogé à ce sujet, le directeur de l’écurie, Mike Krack, est revenu sur l’état d’esprit de son équipe et estime que l’objectif mis en place peut être atteint.

2023 sera l’année du renouveau pour Aston Martin. Après le départ à la retraite de Sebastian Vettel, l’écurie britannique accueillera Fernando Alonso pour remplacer l’Allemand. Alors qu’Aston Martin continue d’être ambitieux en voulant se battre pour le titre de Champion du Monde d’ici les prochaines années, son directeur, Mike Krack, est revenu sur ce sujet.

F1 : L’aveu de Bottas sur l’avenir d’Hamilton https://t.co/khg6uwkBLk pic.twitter.com/gfxkYFpjQr — le10sport (@le10sport) November 12, 2022

« C’est une grande équipe avec un bon état d’esprit »

Dans des propos relayés par MotorSport , le directeur d’Aston Martin, Mike Krack, est revenu sur l’infrastructure de l’écurie. Il est notamment revenu sur l’état d’esprit de l’ensemble de l’équipe. « Lorsque je regardais l’équipe de Silverstone de l’extérieur, je me disais toujours que ça avait l’air génial. C’est une grande équipe avec un bon état d’esprit, je me souviens que ça m’a frappé à mon arrivée et que j’ai été très bien accueilli. Vous pouviez voir à quel point les gens étaient passionnés et motivés. Et elles vous considèrent comme un élément les aidant à avancer. »

« Il n’y a aucun raison de ne pas réussir dans les années à venir »