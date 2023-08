F1 : Aston Martin annonce du changement, Alonso peut rêver

Jean de Teyssière

En début de saison, Fernando Alonso impressionnait tout le monde en terminant à trois reprises à la troisième place. Les experts et fans espéraient voir cette année la 33ème victoire de l'Espagnol. Mais depuis quelques Grands Prix, tout est un peu retombé et Fernando Alonso n'est plus aussi impressionnant, la faute aux modifications effectuées sur la voiture qui n'ont pas porté leurs fruits. Pourtant, Mick Krack, le directeur d'Aston Martin, annonce que la seconde partie de saison pourrait permettre de jouer les premiers rôles.

Fernando Alonso va-t-il remporter une trente-troisième victoire en carrière ? Le pilote de 42 ans sait que ses jours sont comptés en Formule 1, et qu'il est au crépuscule de sa carrière. Il croyait pouvoir embêter les Red Bull en début de saison et désormais, son écurie est rentré dans le rang. Mais pour combien de temps ?

« Les courses les plus récentes ont été difficiles »

Mike Krack, le directeur d'Aston Martin évoque les deux derniers mois difficile de son écurie, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « I l est vrai que les courses les plus récentes ont été plus difficiles, certains de nos concurrents ont fait de plus gros progrès en piste que nous, et cela souligne à quel point il est important de profiter des grands moments car ils ne viennent pas automatiquement. Rien n’est donné en Formule 1, la compétition est féroce, et cela rend tout ce que nous avons accompli jusqu’à présent cette saison encore plus impressionnant - cela souligne vraiment à quel point l’équipe a bien fait. Naturellement, les attentes ont augmenté en fonction de ce que nous avons réalisé, mais je pense qu’il est important de les tempérer avec la réalité que nous continuons à grandir et à nous développer en tant qu’équipe. Nous avons fait de grands progrès, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. »

F1 : Alonso lâche Alpine, il exulte https://t.co/1LCizfnJFQ pic.twitter.com/XsduXUKVIj — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

« Je m’attends à ce que la seconde moitié de la saison voit des courses plus serrées »