F1 : Alpine au coeur d’un nouveau gros projet

Arnaud De Kanel

Alpine a fait coup double. En profitant de la présentation de sa livrée en Formule 1, l'écurie tricolore a également révélé sa nouvelle hypercar qui participera au championnat du monde d'Endurance. Une voiture qui épate Esteban Ocon, lui qui en a d'ailleurs profité pour exprimer son désir de participer aux 24 Heures du Mans avec Alpine.

Depuis son retour, Alpine adopte l'un des discours les plus ambitieux du paddock. Cela ne se vérifie pourtant pas en course mais la marque française continue de vendre du rêve. Elle a d'ailleurs récemment accueilli de nouveaux investisseurs pour favoriser sa croissance et n'hésite pas à se lancer dans de gros projets. Un nouveau gros défi pourrait l'attendre dans les prochaines années puisque Esteban Ocon a fait part de son envie de disputer les 24 Heures du Mans.



«Si le mouvement se produit, j’en serai»

« La voiture a l’air géniale. L’accent est toujours mis à 2000 % sur la Formule 1, mais je pense que dès qu’un pilote de F1 participera aux 24 Heures du Mans pendant une saison de F1, beaucoup plus de pilotes le feront, et j’attends ce moment pour voir ce qui se passe. Si le mouvement se produit, j’en serai », a déclaré le pilote français dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Esteban Ocon souhaite désormais la plus grande réussite à Alpine, et surtout à son ami Mick Schumacher, dans cette saison d'Endurance qui arrive.

«J’espère vraiment qu’ils vont gagner Le Mans cette année»