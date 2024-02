F1 : Alonso pour remplacer Hamilton ? Aston Martin répond cash

Pierrick Levallet

Avec le départ acté de Lewis Hamilton à l'issue de la saison 2024, Mercedes doit se trouver un nouveau pilote pour épauler George Russell. Quelques noms auraient déjà été envisagés par l'écurie allemande, dont celui de Fernando Alonso. Toutefois, Aston Martin n'aurait pas vraiment l'intention de lâcher le double champion du monde espagnol.

C’est une bombe qui a secoué la F1 il y a quelques jours. Dix ans après son arrivée en 2014, Lewis Hamilton quittera Mercedes à l’issue de la saison 2024. Le septuple champion du monde s’est mis d’accord avec Ferrari pour s’associer avec Charles Leclerc à partir de 2025. Mercedes doit donc se trouver un nouveau pilote pour accompagner George Russell. Et dans cette optique, plusieurs noms ont déjà été évoqués.

Mercedes pense à Fernando Alonso pour remplacer Lewis Hamilton

Mick Schumacher, pilote de réserve de Mercedes en 2023, pourrait faire l’affaire. Toto Wolff envisagerait également de tenter le gros coup Max Verstappen. Mais un autre champion du monde pourrait venir remplacer Lewis Hamilton. Mercedes aurait en effet pensé à Fernando Alonso. Sensationnel avec Aston Martin en début d’année 2023, l’Espagnol avait fini par baisser en régime en cours de saison. L’écurie allemande pourrait voir en lui l’homme idéal pour succéder à Lewis Hamilton. Mais Aston Martin a d’autres plans en tête.

Aston Martin veut «continuer jusqu’en 2025 voire 2026 avec lui»