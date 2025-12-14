Zinedine Zidane va signer, le jackpot à la clé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme ça a été annoncé dans la presse ces derniers jours, Zinedine Zidane s'apprêterait à devenir coactionnaire de l'Union Foot de Touraine. Forcément, avec un tel nom prestigieux dans ses rangs, la formation évoluant en National 3 devrait gagner en rayonnement. Et c'est ainsi que grâce à Zizou, les nouveaux sponsors devraient affluer.

Voilà une information qui n'est clairement pas passée inaperçue ! Alors que tout le monde attend de voir Zinedine Zidane nommé à la tête de l'équipe de France, c'est son arrivée à l'Union Foot de Touraine qui a filtré dans la presse. En effet, Zizou serait devenu coactionnaire du club de National 3. Un investissement à hauteur de 10 000€ qui pourrait rapporter gros à l'UFT.

« Le principal objectif est d'attirer des sponsors » Grâce à Zinedine Zidane, l'Union Foot de Touraine va ainsi pouvoir attirer de nouveaux sponsors et des revenus non-négligeables. « D'une certaine manière, le pari est réussi car tout le monde parle de ça. Je pense que le principal objectif est d'attirer des sponsors pour essayer de développer les revenus commerciaux de ce nouveau club. (...) Il n'y a pas de secret. Les principaux revenus de ces clubs, surtout quand il n'y a pas de droits TV, sont surtout des revenus commerciaux. C'est fondamental. Est-ce que l'image de Zidane sera suffisante pour attirer les sponsors ? L'avenir nous le dira », a expliqué Luc Arrondel, chercheur au CNRS et économiste, pour France 3.