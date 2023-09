Zidane se fait fracasser, il monte au créneau

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Zinédine Zidane est-il considéré comme un très grand joueur de football ? La question a été posée aux journalistes présents sur le plateau de l'After Foot. La réponse de Johann Crochet a été directe et tranche avec l'avis général. Le journaliste a été durement critiqué sur les réseaux sociaux, mais ses collègues ont tenu à le défendre.

Un palmarès long comme le bras, un talent hors du commun et un esthétisme rarement vu sur un terrain de football font-ils de Zinédine Zidane un très grand joueur de football ? Pour beaucoup sur les réseaux sociaux, la réponse est oui. Pour Johann Crochet, il faut nuancer. Selon le spécialiste du football italien, Zidane ne fait pas partie des plus grands. Il a justifié sa décision.

« Zidane n'a pas été un très grand joueur de football »

« Zidane a été un très bon joueur de football, l'un des joueurs les plus esthétiques de tous les temps, mais je ne pense pas qu’il a été un très grand joueur de football. Je ne suis pas loin de penser qu’il était surcoté. Je pense que y’a plein de numéros 10 dans l’histoire qui ont été meilleurs que Zidane » a confié Crochet sur le plateau de l' After Foot . Présent à ses côtés, Daniel Riolo est du même avis. « J’ai toujours pensé que Zidane était un héros romantique. Même sa sortie est romantique. Factuellement, il y a des joueurs par exemple comme Modric qui ont des carrières plus importantes que Zidane » a-t-il confié.

« On n’a pas à s’excuser d’avoir parlé comme ça de Zidane »