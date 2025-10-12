Zidane : La nouvelle annonce avec l'Algérie !

Axel Cornic

Présent en Italie ce dimanche, pour le Festival dello Sport de Trento, Zinedine Zidane a lâché plusieurs déclarations fortes. C’est notamment le cas concernant son héritage algérien, alors que son fils Luca Zidane a tout récemment été convoqué avec les Fennecs, même s’il n’a pas encore joué.

Certains ont dû avoir un petit pincement au cœur le 9 octobre dernier. Pour la rencontre comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 face à la Somalie (0-3), un Zidane était sur la feuille de match de l’Algérie. Ce n’était pas Zinedine, mais plutôt son fils Luca Zidane, qui a décidé de choisir la nationalité de ses grands-parents paternels.

« Mes parents sont venus travailler en France, c'était difficile à l'époque » Justement, en marge d’un grand évènement organisé ce dimanche en Italie, Zinedine Zidane est revenu sur ce lien spécial qu’il a avec l’Algérie. « Mes parents sont d'origine algérienne ; ils sont venus travailler en France, mais c'était difficile à l'époque » a expliqué l’ancien numéro 10 de l’équipe de France, d’après Sky Sport Italia.