Zidane : Gros coup au Maroc, la réponse tombe !

Alexis Brunet

Dernièrement, Luca Zidane a pris un grand virage dans sa carrière en décidant de prendre la nationalité sportive algérienne. Le fils de Zinédine a depuis disputé son premier match avec les Fennecs et il fait d’ailleurs partie de la liste de Vladimir Petkovic pour la CAN au Maroc. À en croire le sélectionneur suisse, il pourrait même être titulaire dans les buts.

Luca Zidane a décidé d’écrire sa propre histoire. Après avoir évolué avec l’équipe de France chez les jeunes, le gardien de but de Grenade a décidé dernièrement de représenter l’Algérie chez les professionnels. Un choix qui le démarque forcément de son glorieux paternel Zinédine, champion du monde en 1998 avec les Bleus.

Luca Zidane va disputer la CAN Un choix osé, mais qui réussit à Luca Zidane. Ce samedi, Vladimir Petkovic a dévoilé la liste de l’Algérie pour la CAN qui aura lieu au Maroc à partir du 21 décembre et le gardien de but de Grenade sera de la partie. Reste à voir s’il sera titulaire, lui qui compte seulement une sélection avec les Fennecs.