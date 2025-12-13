Zidane : Gros coup au Maroc, la réponse tombe !

Dernièrement, Luca Zidane a pris un grand virage dans sa carrière en décidant de prendre la nationalité sportive algérienne. Le fils de Zinédine a depuis disputé son premier match avec les Fennecs et il fait d’ailleurs partie de la liste de Vladimir Petkovic pour la CAN au Maroc. À en croire le sélectionneur suisse, il pourrait même être titulaire dans les buts.
Luca Zidane a décidé d’écrire sa propre histoire. Après avoir évolué avec l’équipe de France chez les jeunes, le gardien de but de Grenade a décidé dernièrement de représenter l’Algérie chez les professionnels. Un choix qui le démarque forcément de son glorieux paternel Zinédine, champion du monde en 1998 avec les Bleus.
Luca Zidane va disputer la CAN
Un choix osé, mais qui réussit à Luca Zidane. Ce samedi, Vladimir Petkovic a dévoilé la liste de l’Algérie pour la CAN qui aura lieu au Maroc à partir du 21 décembre et le gardien de but de Grenade sera de la partie. Reste à voir s’il sera titulaire, lui qui compte seulement une sélection avec les Fennecs.
Zidane pourrait être titulaire dans les buts
En l’absence d’Alexis Guendouz, habituel titulaire dans les buts algériens qui est blessé au mollet, il y a donc une place à prendre et cela pourrait profiter à Luca Zidane. En tout cas, Vladimir Petkovic ne se ferme aucune porte et le fils de Zinédine va donc devoir prouver en peu de temps qu’il a les épaules pour. « Je suis avant tout très déçu pour Alexis Guendouz. C'est le pire moment pour lui, et pour nous aussi. Comme je l'ai déjà dit, ma décision sera prise deux ou trois jours avant le match. Je veux laisser à mes joueurs l'opportunité de prouver sur le terrain qu'ils méritent leur place et me donner le temps de faire le bon choix. Nous avons trois gardiens aux profils très différents et, à ce stade, chacun peut prétendre au statut de titulaire », a déclaré le sélectionneur de l’Algérie, d’après des propos rapportés par L’Équipe.