Zidane - Deschamps : L’impensable retournement de situation !

Alexis Brunet

Il y a quelques mois, Didier Deschamps avait annoncé qu’il quitterait l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Une façon pour le sélectionneur de ne pas encore une fois être gêné par l’ombre de Zinédine Zidane. Si l’ancien joueur du Real Madrid succède à DD, c’est finalement lui qui pourrait bien être gêné. Explication.

Les jours de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France sont comptés. Après quatorze ans de bons et loyaux services, le sélectionneur quittera son poste à l’issue de la Coupe du monde, comme il l’a affirmé il y a déjà quelques mois.

Zidane veut entraîner l’équipe de France Après la Coupe du monde, la FFF va donc devoir trouver un remplaçant à Didier Deschamps. Une mission qui pourrait paraître difficile, mais qui ne le sera sans doute pas. En effet, depuis un moment déjà, Zinédine Zidane a plusieurs fois affirmé qu’il se verrait bien prendre la suite de son ancien coéquipier chez les Bleus. Rien n’est encore officiel, mais Zizou est aujourd’hui le grand favori pour reprendre l’équipe de France.