Zidane - Algérie : «Ça me débecte», la décision qui le fait craquer !

A la recherche d'un gardien pour sa sélection, l'Algérie va pouvoir compter sur Luca Zidane, le deuxième fils du champion du monde 1998. Le joueur de 27 ans, qui évolue actuellement à Grenade en deuxième division espagnole, a choisi de jouer pour l'Algérie. Mais cette nouvelle ne réjouit pas tout le monde puisque Bertrand Latour a réagi violemment.
Malgré le fait qu'il ait défendu les couleurs de l'Equipe de France dans toutes les catégories de jeunes, Luca Zidane a fait le choix de représenter l'Algérie sportivement. Il a obtenu le droit de changer de nationalité sportive, lui dont le père est originaire du pays. Mais ce nouveau poste ne passe pas auprès de tout le monde...
Bertrand Latour en colère
Sur Canal+, le journaliste Bertrand Latour n'a pas hésité à exprimer son opinion concernant cette situation avec Luca Zidane et force est de constater que cette nouvelle ne lui plaît pas du tout. « En tant que Français, qu’un enfant de Zinedine Zidane porte le maillot d’une autre équipe, ça ne me convient pas par rapport au statut de son père et ce qu’il représente. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu’il veut. Et après, si j’étais Algérien, soit vous choisissez quand c’est l’heure, soit c’est trop tard » déclare-t-il.
« Ça me débecte »
Luca Zidane pourrait ainsi être présent lors de la prochaine trêve internationale en octobre avec l'Algérie. Le pays n'a besoin que d'une victoire face à la Somalie ou l'Ouganda pour se qualifier pour la prochaine Coupe du monde. Avant ça, la CAN sera évidemment un objectif des Fennecs. « Ces derniers temps, j’ai vu des prises de paroles de joueurs qui ont, eux, choisi l’Algérie très vite. Je pense à Slimani et Mahrez, et ils en ont marre que des mecs choisissent l’Algérie ou un autre pays quand leur seul intérêt c’est de disputer une grande compétition, sans amour du maillot et de la patrie. Pour moi, c’est un opportunisme qui me débecte. Le problème, c’est sa démarche. Il se découvre algérien à 27 ans… » poursuit Latour.