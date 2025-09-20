Zidane - Algérie : «Ça me débecte», la décision qui le fait craquer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la recherche d'un gardien pour sa sélection, l'Algérie va pouvoir compter sur Luca Zidane, le deuxième fils du champion du monde 1998. Le joueur de 27 ans, qui évolue actuellement à Grenade en deuxième division espagnole, a choisi de jouer pour l'Algérie. Mais cette nouvelle ne réjouit pas tout le monde puisque Bertrand Latour a réagi violemment.

Malgré le fait qu'il ait défendu les couleurs de l'Equipe de France dans toutes les catégories de jeunes, Luca Zidane a fait le choix de représenter l'Algérie sportivement. Il a obtenu le droit de changer de nationalité sportive, lui dont le père est originaire du pays. Mais ce nouveau poste ne passe pas auprès de tout le monde...

Bertrand Latour en colère Sur Canal+, le journaliste Bertrand Latour n'a pas hésité à exprimer son opinion concernant cette situation avec Luca Zidane et force est de constater que cette nouvelle ne lui plaît pas du tout. « En tant que Français, qu’un enfant de Zinedine Zidane porte le maillot d’une autre équipe, ça ne me convient pas par rapport au statut de son père et ce qu’il représente. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu’il veut. Et après, si j’étais Algérien, soit vous choisissez quand c’est l’heure, soit c’est trop tard » déclare-t-il.