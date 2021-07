Foot

Vers une hécatombe de blessures dans les mois à venir ?

Publié le 20 juillet 2021 à 16h25 par La rédaction

Perturbé par le Covid et des préparations physiques tronquées, le monde du football – et le sport en général – pourrait connaître une vague de blessures dans les mois à venir. Explication.