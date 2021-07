Foot

Insolite : La fin des maillots verts, une victoire pour Rolland Courbis !

Publié le 16 juillet 2021 à 12h43 par Alexis Bernard mis à jour le 16 juillet 2021 à 12h44

Personnage incontournable de RMC Sport, Rolland Courbis milite depuis des années pour la suppression des maillots vert. Et la Serie A vient d’exaucer son souhait !