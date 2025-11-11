Une star du PSG valide son départ !

Alexis Brunet

Après son but victorieux face à l’OL dimanche soir, Joao Neves a pris le chemin du Portugal pour rejoindre son équipe nationale qui va disputer deux matchs contre l’Irlande et l’Arménie. Un passage en sélection qui fait du bien au milieu de terrain, qui s’est dit très content de quitter le froid parisien pour quelques jours.

Dimanche soir, Joao Neves a encore une fois montré toutes ses qualités de buteur avec le PSG. Face à l’OL, le milieu de terrain a de nouveau trouvé le chemin des filets, ce qui a permis au club de la capitale de s’imposer 3-2 à la dernière minute.

« Nous n'avons pas beaucoup de temps » Après son but victorieux contre l’OL, Joao Neves a pris l’avion pour rejoindre sa sélection. Le milieu de terrain portugais était d’ailleurs présent en conférence de presse ce lundi. Le joueur du PSG s’est dit très heureux d’être ici, même s’il regrette le fait de ne pas avoir beaucoup de temps pour préparer les prochains matchs face à l’Irlande et l’Arménie. Ses propos sont rapportés par A Bola. « C'est toujours compliqué pour nous, nous n'avons pas beaucoup de temps pour préparer les matchs [de la sélection] et nous avons toujours peu de temps pour être ensemble. Je vois donc d'un bon œil ces occasions de venir ici, de m'intégrer au maximum et de préparer, collectivement, les compétitions. »