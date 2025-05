Une star de Canal+ traumatisée par Lionel Messi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais consultant sur Canal+, Samir Nasri ne perd jamais une occasion de raconter une anecdote durant sa carrière. Invité à donner le nom du meilleur joueur qu’il ait affronté, l’ancien Marseillais n’hésite pas une seconde en citant Lionel Messi. Le seul joueur qui faisait peur aux équipes adverses d’après Nasri.

Passé par Arsenal entre 2008 et 2011, Samir Nasri ne peut pas dire qu'il a eu de la chance lors des tirages au sort de la Ligue des champions. Et pour cause, les Gunners ont du plusieurs fois batailler face au FC Barcelone de Pep Guardiola et notamment contre Lionel Messi qui évoluait alors à son meilleur niveau. D'ailleurs, celui qui est désormais consultant pour Canal+ n'hésite pas une seule seconde lorsqu'on lui demande le nom du meilleur joueur qu'il affronté dans sa carrière. Il s'agit évidemment de La Pulga, le seul qui suscitait la peur auprès de ses adversaires.

« Lionel Messi. Il nous en a mis quatre avec Arsenal et on a perdu 4-1 au Camp Nou (en quarts de finale retour, le 6 avril 2010). C'est le seul joueur - et pourtant j'ai joué contre tous les plus gros - où il y avait de la peur en face. Je voyais mes défenseurs, les milieux à vocation défensive, le gardien, le coach... Tu fais des plans anti-Messi... Il y a cette crainte-là. À chaque fois qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose », se rappelle-t-il dans les colonnes de L’EQUIPE, avant de poursuivre.

« Honnêtement, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, en plus, chaque année on tombait contre eux, il était injouable, vraiment. Même quand tu fais tout bien, tu le fermes, tu essayes de l'emmener sur son pied droit... Il avait même les contres favorables. Le système était fait pour le mettre dans les meilleures conditions. Il y avait Daniel Alves qui montait beaucoup sur le côté droit, qui nous faisait beaucoup défendre, (Andres) Iniesta au milieu. C'était vraiment fort », se souvient Samir Nasri.