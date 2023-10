Un traumatisme chez Benzema ? Zidane balance !

Thomas Bourseau

Karim Benzema n’est certes plus sélectionnable depuis décembre 2022 et l’annonce de sa retraite internationale. Néanmoins, l’attaquant français l’a été pendant cinq années et demi, sans pouvoir être appelé une seule fois par le sélectionneur Didier Deschamps pour cause de son lien supposé dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Une absence qui a pesé chez le buteur d’Al-Ittihad selon Zinedine Zidane.

D’octobre 2015 à juin 2021, Karim Benzema n’avait plus connu l’équipe de France. En effet, en raison de sa supposée implication dans l’affaire de la sextape visant un ancien coéquipier chez les Bleus en la personne de Mathieu Valbuena, le Ballon d’or 2022 a été écarté, puis réintégré par le sélectionneur Didier Deschamps juste avant l’Euro.

Selon Zidane, Benzema avait «très envie de retrouver l’équipe de France»

Durant cette longue période, Karim Benzema témoignait constamment des départs de ses ex-camarades du Real Madrid en sélection à chaque trêve internationale. Entraîneur de Benzema de 2016 à 2018, puis de 2019 à 2021 au Real Madrid, Zinedine Zidane s’est livré à L’Equipe sur le traumatisme profond de l’attaquant français à l’époque. Le champion du monde 98 a décrit un Karim Benzema « touché ».

«Je sais que sa longue absence en bleu l'a touché»