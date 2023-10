Benzema : Ça part au clash avec Daniel Riolo

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Karim Benzema a publié un message en soutien au peuple palestinien en plein conflit avec Israël, Daniel Riolo a réagi fermement à ce message en dénonçant un publication «éminemment politique». Des propos qui ne conviennent pas à Walid Acherchour, qui a l’habitude de débattre avec Daniel Riolo sur RMC. Les deux hommes se sont interpellés sur les réseaux sociaux.

« Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants ». Voilà le message posté par Karim Benzema sur les réseaux sociaux. Un discours qui ne plaît pas à Daniel Riolo qui ne manque d'assurer au micro de RMC que : « C'est clairement s'afficher et prendre parti. Et c'est en ça que je trouve que le message de Benzema est éminemment politique . » Une vision qui n'est pas partagée par Walid Acherchour.

Acherchour reprend Riolo !

« Daniel Riolo va falloir arrêter de faire la police des réseaux en donnant les bons points et mauvais point pour Benz, Mbappé ou Sy sinon on devrait compter tout le monde dans les médias qui s’expriment sur des sujets et d’autres non et faire les mêmes déductions/sous entendus ? C’est un non sens et terriblement pervers, la culpabilité de ce qui se passe autour de Mbappé par exemple c’est honteux. S’il ne s’exprime pas, c’est pas bien et s’il s’exprime c’est pas bien non plus. Arrêtez avec ça, ils nous doivent rien », répond-il sur le réseau social X .

«On a le droit de préférer des messages de paix plutôt que des choses qui divisent»