Un départ à la retraite ? Cristiano Ronaldo déballe tout

Jean de Teyssière

Immortel Cristiano Ronaldo. Parti s'exiler en Arabie saoudite à Al-Nassr, le quintuple Ballon d'Or reste toujours aussi précieux pour l'équipe nationale du Portugal, elle aussi déjà qualifiée pour l'Euro 2024 après sa victoire 3-2 face à la Slovaquie et un doublé de la légende portugais. Et CR7 est toujours aussi ambitieux et ne compte vraiment pas prendre sa retraite internationale.

Et de 124. Et de 125. Cristiano Ronaldo a inscrit vendredi un doublé lors de la victoire qualificative du Portugal face à la Slovaquie, et a donc marqué 125 buts en 202 matchs avec la Seleçao . À un peu plus de 6 mois de l'Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne, le Portugal fait partie des équipes favorites pour le titre.

«J’espère que je serai à l’Euro 2024»

Interrogé à l'issue du match victorieux du Portugal face à la Slovaquie (3-2), qualifiant les Portugais pour l'Euro 2024, Cristiano Ronaldo a annoncé vouloir disputer cette compétition : « J’espère que je serai à l’Euro 2024 étant donné qu’il y a encore beaucoup de temps avant le début de la compétition. J’espère que je n’aurai aucun problème ou blessure, j’espère pouvoir jouer. J’ai quitté le Portugal tôt mais ce sera toujours ma maison. Ils me soutiennent dans tous les stades au Portugal. »

Cristiano Ronaldo lâche une grande annonce sur son avenir https://t.co/4xfACkRrwT pic.twitter.com/SLoK2PrfPU — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

«J'adore jouer pour l'équipe nationale»