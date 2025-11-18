Un salaire de folie proposé à l’étranger : Zidane hésite !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le soir de son tout dernier match en tant que joueur du Real Madrid en 2006, et alors qu'il avait déjà annoncé son départ à la retraite, Zinedine Zidane semble être passé proche d'un énorme revirement de situation. En effet, une offre de contrat comprenant un salaire XXL de la part du président Florentino Pérez semble l'avoir fait hésiter... Explications.

Ancien coéquipier de Zinedine Zidane au Real Madrid, Cicinho s'est livré en 2020 au micro d'ESPN sur la toute dernière journée de la star française dans le vestiaire merengue. Et le 7 mai 2006, alors que Zidane venait de jouer à Santiago Bernabeu son tout dernier match sous les couleurs de la Casa Blanca, le président du Real Madrid lui aurait fait une proposition qui lui aurait permis de prendre un énorme chèque s'il avait décidé, à la dernière minute, de pousser sa carrière encore deux ans supplémentaires.

« Je t'amène le papier tout de suite » « Zidane était très ému. Et nous aussi. C'était une légende et il s'apprêtait à arrêter sa carrière. Florentino Perez est rentré et a salué tous les joueurs un par un et ce qui s'est passé après est resté gravé dans nos mémoires. Robinho a rigolé et a dit: 'Président, Zizou dit que s'il a un contrat de deux ans à 6,5 millions (le plus haut salaire du Real à l'époque), il ne prend pas sa retraite!' Tout le monde a rigolé, mais pas Florentino Perez qui lui a dit, très sérieusement: 'Tu le veux vraiment? Si tu le veux vraiment, je t'amène le papier tout de suite », révèle Cicinho, l'ex-latéral droit brésilien du Real Madrid.