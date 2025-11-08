Un joueur du PSG change d’équipe, son entourage balance

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, Ibrahim Mbaye dispose de beaucoup de temps de jeu avec le PSG, compte tenu de son jeune âge (17 ans). Cela a attiré l’œil du Sénégal qui l’a d’ailleurs convoqué en équipe première récemment alors que l’attaquant avait jusque là évolué avec la France chez les jeunes. Selon son entourage, le Parisien a fait un choix du cœur.

Avec Luis Enrique à sa tête, les jeunes joueurs du PSG ont de plus en plus leurs chances. Le technicien espagnol aime s’appuyer sur les pépites parisiennes et c’est particulièrement visible ces derniers temps. Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye en profitent notamment.

Ibrahim Mbaye va représenter le Sénégal En exposant ses jeunes joueurs, le PSG prend un risque que certains clubs tentent de les attirer. Ce n’est pour le moment pas encore le cas, ou plutôt pas tout à fait. En effet, dernièrement, c’est Ibrahim Mbaye qui a décidé de répondre favorablement à l’appel du Sénégal. L’attaquant représentera maintenant les Lions de la Téranga alors qu’il évoluait avec la France chez les jeunes.