Un joueur de l’OM joue avec deux équipes, c’est historique

Alexis Brunet

Avant d’atterrir à l’OM cet hiver, Amine Gouiri a par le passé fait le bonheur de l’OL. L’attaquant y a été formé et il a également marqué l’histoire. En effet, l'international algérien avait, il y a quelques années, disputé deux matches dans la même journée, un avec les jeunes et l’autre avec les professionnels.

À 25 ans, Amine Gouiri a déjà une solide expérience en Ligue 1. L’international algérien a déjà connu quatre clubs, l’OL, l’OGC Nice, le Stade Rennais et, dernièrement, l’OM. Avec le club phocéen, il va d’ailleurs disputer la Ligue des champions la saison prochaine, une compétition qu’il avait déjà pu jouer avec Lyon.

Gouiri a joué deux matches dans la même journée

Lors de son passage à l’OL, Amine Gouiri était alors un jeune joueur prometteur, mais il a tout de même réussi à entrer dans l’histoire. En effet, le buteur de l’OM a raconté à Free Foot le jour où il avait disputé deux matches dans la même journée. « J’ai joué l’après-midi en Youth League et le soir en Ligue des champions. Je pense que je suis le premier joueur à avoir fait ça. Arrivé au match, je fais l’échauffement, et, pendant l’échauffement, l’entraîneur adjoint, il me dit : "Amine, il faut que tu rentres aux vestiaires parce qu’il y a un joueur de chez les professionnels qui est malade." »

« C’était une sacrée journée quand même »

Contrairement au match de Youth League, Amine Gouri n’était pas titulaire avec les professionnels, mais il avait toutefois réussi à gratter quelques minutes en fin de match. « Exercice de frappe à la fin de l’échauffement, juste avant de rentrer aux vestiaires. Je me change, je me mets en survêtement, prêt à partir. Du coup, ils reviennent de l’échauffement, ils me disent : "Non, on a regardé le règlement, tu peux jouer 45 minutes." Du coup je me rechange, je me remets en tenue, je joue 45 minutes. Je sors. Et après, je rejoins l’équipe à l’hôtel à l’heure de la collation. Après la collation, causerie. J’étais sur le banc et je suis rentré. C’était une sacrée journée quand même. »