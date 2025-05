Un grand attaquant s'annonce à l'OM, c'est validé

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM avait fait le pari Mason Greenwood. Cela s’est avéré être une réussite, car l’attaquant est le meilleur buteur marseillais cette saison. Ce dernier souhaiterait d’ailleurs continuer l’aventure dans le sud de la France et, selon Jérôme Rothen, le club phocéen doit en priorité conserver l’ancien joueur de Manchester United et cela pour plusieurs années.

La saison prochaine, l’OM disputera la Ligue des champions. Un vrai soulagement pour les dirigeants marseillais qui en avaient fait leur grande priorité de la saison. Le club phocéen peut d’ailleurs remercier Mason Greenwood pour cela, car l’attaquant est tout simplement le meilleur buteur phocéen cette saison, avec 19 réalisations.

« Quand Greenwood est bon, l'OM est bon »

Au micro de RMC, Jérôme Rothen est revenu sur la saison de Mason Greenwood. L’ancien joueur du PSG a souligné l’importance de l’attaquant pour l’OM, malgré un petit passage à vide en cours de saison. « Le championnat français est très physique. Les autres joueurs l'ont analysé et il s'est retrouvé bloqué. Concernant son comportement, il s'est un peu endormi après son début de saison. Tout le monde le voyait comme le meilleur joueur de Ligue 1. Finalement non. Après, quand Greenwood est bon, l'OM est bon. Marseille fait des bons matchs quand il est là. »

« Il faut absolument le conserver »

Reste à savoir si Mason Greenwood sera encore à Marseille la saison prochaine. En conférence de presse, le principal intéressé a affirmé que c’était ce qu’il voulait et, selon Jérôme Rothen, l’OM y aurait tout intérêt. « Il faut reconnaitre que, pour sa première année, il s'est adapté, il a fait tourner le compteur. Les gens à Marseille sont des passionnés de football et, quand ils le voient, ils apprécient. Ce joueur-là, il faut absolument le conserver et essayer de le faire grandir avec l’OM. » Cela sera possiblement compliqué, car après une telle saison, le joueur de 23 ans a dû attirer le regards de certaines formations.