Un crack régale le PSG, le Real Madrid est battu !

Ce dimanche, le PSG faisant son entrée dans la Coupe du monde des clubs avec un match contre l’Atlético de Madrid. Les Parisiens n’ont pas tremblé en s’imposant 4-0 face à des Colchoneros totalement dépassés. Déjà buteur en finale de Ligue des champions, Senny Mayulu a récidivé et il s’est offert un joli record détenu jusqu’alors par un joueur du Real Madrid.

Malgré une saison épuisante, certains clubs ne sont toujours pas en vacances. C’est notamment le cas du PSG , qui dispute actuellement la Coupe du monde des clubs aux États-Unis . Le club de la capitale faisait d’ailleurs son entrée dans la compétition ce dimanche et cela s’est très bien passé. Opposés à l’ Atlético de Madrid , les hommes de Luis Enrique se sont imposés 4-0 et ont confirmé qu’ils étaient les grands favoris de la compétition.

Vitinha a brillé

Pour cette rencontre face à l’Atlético de Madrid, Luis Enrique avait fait un seul changement par rapport au onze titulaire en finale de Ligue des champions. Ousmane Dembélé blessé, c’est Gonçalo Ramos qui avait l’opportunité de briller à la pointe de l’attaque. Malheureusement, le Portugais n’a pas trouvé la faille, mais son compatriote Vitinha si. Le milieu de terrain a inscrit le deuxième but du PSG et il a rayonné par son orientation du jeu et des choix toujours justes. Les autres buteurs parisiens de la partie sont Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Kang-in Lee.