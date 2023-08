Un club historique risque le pire

Arnaud De Kanel

Un monument du football français est en péril. Double vainqueur du championnat et de la Coupe de France, le FC Sochaux-Montbéliard est au bord du précipice. Relégué administrativement en National suite au rachat manqué de Romain Peugeot, le club sochalien risque le dépôt de bilan.

La saison de Ligue 2 a repris depuis samedi et le match entre l'ASSE et Grenoble mais un club manque à l'appel, et pas des moindres puisqu'il s'agit du FC Sochaux-Montbéliard. Fondé en 1928, il est l'un des plus anciens clubs de notre pays mais il traverse actuellement la plus grosse crise de son histoire. Outre un dépôt de bilan qui serait déjà une catastrophe, le FCSM pourrait également disparaitre définitivement.

Une tentative de rachat échoue

Après s'être retiré du club en 2015, la famille Peugeot a voulu sauver le FCSM ces derniers jours par l'intermédiaire de Romain, l'arrière-petit-fils du fondateur. Le financier a tout tenté pour racheter le FC Sochaux et éviter la catastrophe, en vain. Jeudi, le tribunal administratif a rejeté la demande des Lionceaux qui contestaient la décision de la DNCG, mettant ainsi fin à la proposition de Peugeot qui voulait reprendre le club en cas de maintien en Ligue 2. Le gendarme financier du foot français a ordonné la relégation administrative en National 1 suite à de gros problèmes économiques. Le FC Sochaux-Montbéliard devrait donc évoluer dans l'échelon inférieur de la Ligue 2, mais la saga n'est pas terminée et elle pourrait bien virer à la catastrophe.

Un dépôt de bilan, voire pire...