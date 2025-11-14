Un attaquant du PSG va filer aux États-Unis, le gros pari !

Alexis Brunet

Longtemps courtisé par la Juventus de Turin, Randal Kolo Muani a finalement atterri à Tottenham lors du dernier mercato estival. Le joueur qui appartient toujours au PSG n’a pour le moment pas inscrit le moindre but en Angleterre, mais selon le journaliste du Parisien Harold Marchetti, il y a toutefois de grandes chances pour qu’il dispute la Coupe du monde aux États-Unis l’été prochain.

Pour Randal Kolo Muani, le mercato estival a été plus qu’agité. Pendant de très nombreuses semaines, l’attaquant du PSG était pisté par la Juventus de Turin qui était très proche de le faire venir. Mais au dernier moment, les négociations sont tombées à l’eau et le Français a finalement rejoint Tottenham sous la forme d’un prêt sans option d’achat.

Kolo Muani n’a pas encore trouvé la faille à Tottenham Randal Kolo Muani espérait avoir plus de temps de jeu et donc se relancer en rejoignant Tottenham, mais ce n’est pas encore le cas. En effet, le joueur du PSG n’a pour le moment pas trouvé la faille avec les Spurs et il n’a signé qu’une passe décisive en Ligue des champions. Au total, il a disputé seulement 321 minutes depuis le début de la saison.