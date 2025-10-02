«Trop dramatique», un joueur du Real Madrid déclenche une polémique !

Dernièrement, Federico Valverde fait beaucoup parler de lui en Espagne. Le milieu de terrain n’évolue pas à son meilleur niveau sur le terrain et il a également affirmé publiquement ne pas vouloir jouer en tant que latéral. L’Uruguayen a également publié un communiqué, qui a été jugé comme trop dramatique par le club de la capitale.
Cet été, Xabi Alonso a débarqué au Real Madrid pour prendre la place de Carlo Ancelotti. L’entraîneur espagnol a décidé de mettre certaines choses en place et cela ne sourit pas à certains joueurs. C’est le cas de Federico Valverde qui livre des prestations plutôt ternes pour le moment.
Valverde ne veut pas jouer en tant que latéral
En plus de ne pas être au niveau depuis le début de la saison, Federico Valverde a également expliqué publiquement qu’il ne voulait pas jouer en tant que latéral droit. « Je ne suis pas né pour jouer latéral », a déclaré le milieu de terrain uruguayen dernièrement en conférence de presse. D’après certaines sources espagnoles, Xabi Alonso n’aurait pas apprécié cette prise de parole et aurait donc décidé de ne pas le faire jouer mardi soir en Ligue des champions.
Valverde agace
Une information qui a été démentie par Federico Valverde à travers un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. « J’ai lu plusieurs articles portant préjudice à ma personne. Je sais que j’ai fait des mauvais matchs, j’en suis conscient. Je ne me cache pas, j’assume. Je suis réellement triste. On peut dire beaucoup de choses sur moi, mais sous aucun concept on ne peut dire que je refuse de jouer. J’ai tout donné, et plus, pour ce club, j’ai joué avec des fractures, blessé, et jamais je ne me suis plaint ou j’ai demandé à ne pas jouer. » D’après la Cadena Ser, cette prise de parole n’aurait pas plu au Real Madrid qui la juge comme "trop dramatique". Le milieu de terrain agacerait donc son entraîneur et il faudra être attentif à son cas dans les prochaines semaines.