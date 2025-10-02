«Trop dramatique», un joueur du Real Madrid déclenche une polémique !

Alexis Brunet

Dernièrement, Federico Valverde fait beaucoup parler de lui en Espagne. Le milieu de terrain n’évolue pas à son meilleur niveau sur le terrain et il a également affirmé publiquement ne pas vouloir jouer en tant que latéral. L’Uruguayen a également publié un communiqué, qui a été jugé comme trop dramatique par le club de la capitale.

Cet été, Xabi Alonso a débarqué au Real Madrid pour prendre la place de Carlo Ancelotti. L’entraîneur espagnol a décidé de mettre certaines choses en place et cela ne sourit pas à certains joueurs. C’est le cas de Federico Valverde qui livre des prestations plutôt ternes pour le moment.

Valverde ne veut pas jouer en tant que latéral En plus de ne pas être au niveau depuis le début de la saison, Federico Valverde a également expliqué publiquement qu’il ne voulait pas jouer en tant que latéral droit. « Je ne suis pas né pour jouer latéral », a déclaré le milieu de terrain uruguayen dernièrement en conférence de presse. D’après certaines sources espagnoles, Xabi Alonso n’aurait pas apprécié cette prise de parole et aurait donc décidé de ne pas le faire jouer mardi soir en Ligue des champions.