Transferts - PSG : Un ultimatum est lâché pour cet été !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le départ d'Ibrahima Konaté de Liverpool prend doucement forme. Le défenseur français et ses dirigeants sont très loin d'un accord pour une prolongation. Les négociations achoppent sur la question du salaire. En quête d'un défenseur central, le PSG pourrait profiter de l'occasion pour offrir un pont d'or à l'international tricolore.

Ibrahima Konaté vivrait-il ses dernières émotions avec Liverpool ? Récemment sacré champion d’Angleterre, le défenseur français n’a toujours pas prolongé son contrat, qui prendra fin en juin 2026. Comme l’indique le média anglais TBR Football, des discussions sont en cours, mais on serait encore très loin d’un accord.

Le coup de pression de Konaté

Konaté réclamerait un salaire plus conforme à ses performances et à sa place dans le vestiaire des Reds. Sans cette augmentation significative, il sera difficile pour le Français de renouveler sa collaboration. Cette situation a mis en alerte les plus grandes formations européennes comme le PSG, en quête d'un défenseur central.

Le PSG aura fort à faire

Alors que l’avenir de Marquinhos pourrait faire l’objet de discussions et que Presnel Kimpembe pourrait être poussé vers la sortie, le PSG pourrait s’activer lors du prochain mercato estival. Le Bayern Munich, Chelsea, Manchester City et le Real Madrid auraient également coché son nom. Mais pour le club espagnol, aucune offensive n’est prévue avant l’été 2026.