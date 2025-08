Thierry Henry remplacé, l'annonce surprise

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Figure forte du football français, Thierry Henry dispose d'une réputation presque légendaire à Londres et plus particulièrement dans le nord au club d'Arsenal. Meilleur buteur de l'histoire des Gunners avec son numéro 14 et 226 réalisations, Henry a une statue devant l'Emirates Stadium. Un gros vide à combler pour Viktor Gyökeres qui vient de signer à Arsenal en optant pour la tunique numéro 14.

Entre 1999 et 2007, Thierry Henry a arboré la tunique des Gunners avec le 14 floqué dans le dos. Ce numéro lui a permis de devenir meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal avec 226 buts en 370 matchs. Sans compter ses deux autres réalisations à son retour en prêt en 2012 avec le numéro 12.

«Bien sûr que je connais l'histoire» Légende incontestée d'Arsenal avec une statue à son effigie sur le parvis de l'Emirates Stadium, Thierry Henry a depuis vu son numéro 14 revenir à Theo Walcott, Pierre-Emerick Aubameyang et Eddie Nketiah. C'est désormais Viktor Gyökeres qui va hériter de l'iconique numéro de l'histoire contemporaine des Gunners. Pas de quoi le faire frissonner. « Bien sûr que je connais l'histoire. Mais, pour être honnête, il n'y avait pas beaucoup de numéros parmi lesquels choisir. Mais bien sûr, celui-là était disponible, alors quand j'ai su que c'était un choix facile à faire, je l'ai pris ».