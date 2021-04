Etranger

Super Ligue : Thierry Henry critique l’implication d’Arsenal !

Publié le 24 avril 2021 à 18h50 par La rédaction

Ancienne gloire d’Arsenal, Thierry Henry s’est dit choqué de la volonté des dirigeants des Gunners de se montrer investis dans le projet de Super Ligue et a fait part de son indignation au cours d’une interview avec The Daily Telegraph.