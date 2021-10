Foot

Shonerequest, la marque française qui a tapé dans l’œil de Lionel Messi !

Publié le 21 octobre 2021 à 18h50 par Alexis Bernard mis à jour le 21 octobre 2021 à 19h24

Fondée par un entrepreneur lyonnais, la marque Shonerequest s’est fait une place de premier plan dans l’univers du foot, au point de taper dans l’œil de Lionel Messi ! Et après la star argentine, c’est le grand public qui découvre cette marque française pleine d’ambition.

L’histoire de Shonerequest démarre en 2011 lorsque Ahmed Kebir lance sa propre marque de vêtement. Cet entrepreneur lyonnais, passionné de foot, dispose d’un réseau important dans le monde du ballon rond. Et lorsque Lionel Messi se présente dans la cité des Gones, le 19 février 2019, l’occasion est trop belle pour ne pas lui présenter les produits de la marque. « Grâce à Eric Abidal, j’ai pu montrer ce que je faisais à Lionel Messi , raconte Ahmed Kebir, fondateur de Shonerequest. Je lui ai offert quelques produits et il a beaucoup aimé. Il a porté nos modèles à plusieurs reprises et quelques temps après son passage à Lyon. J’avais également donné quelques produis à Luis Suarez, dont un, que Messi n’avait pas. Et il a demandé s’il pouvait l’avoir (rire). C’est exceptionnel… Lionel Messi apprécie notre travail et valide nos produits. Que demander de plus ? ».

Style, confort et durabilité