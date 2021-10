Foot

La « Berri à Paris » : Bpifrance et Châteauroux lancent leur partenariat !

Publié le 21 octobre 2021 à 13h29 par La rédaction mis à jour le 21 octobre 2021 à 14h33

Portée par un tout nouveau projet, la Berrichonne de Châteauroux regorge d’ambition pour les saisons à venir. Et pour l’accompagner, sous l’égide de Patrick Trotignon et Michel Denisot, le club pourra compte sur le soutien de Bpifrance.

Il faut du temps pour voir naître et grandir un projet ambitieux. La Berrichonne de Châteauroux en a pleinement conscience. Depuis la reprise du club par United World Group, les équipes de Patrick Trotignon et Michel Denisot s’attachent à construire aussi solidement que durablement. Et même si les résultats sont mitigés depuis un mois (une victoire sur quatre rencontres, départ du coach Marco Simone), l’institution regorge de confiance et d’espoir pour la suite. C’est avec cet état d’esprit conquérant que la Berrichonne de Châteauroux est venue jusqu’à Paris, à l’invitation de Bpifrance, pour la « Berri à Paris ». Un temps fort de l’exercice 2021-2022 pour lancer le partenariat prometteur entre les deux enseignes.

Le plus ambitieux projet du National

Au « comptoir Bpifrance », dans les locaux de la banque publique d’investissement, les dirigeants de Châteauroux ont pu exposer leur projet, leur vision et leurs attentes face à un parterre d’invités attentif face au plus ambitieux projet du championnat National, l’étape avant la Ligue 2 et l’élite du football français. Actuellement 8e, Châteauroux vise bien évidemment la remontée cette saison et a clairement les moyens d’y parvenir. Une ambition dévorante et un projet club, qui met en avant l’innovation et la formation des jeunes, qui a séduit Bpifrance. Les équipes de Patrice Bégay, Directeur exécutif communication et Bpifrance Excellence, ont sélectionné la Berrichonne comme nouveau partenaire de l’exercice 2021-2022, avec la ferme intention d’accompagner au mieux, tout au long de l’année, les velléités d’un club qui n’a pas fini de grandir…