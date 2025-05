Scandale à l’OM : Il répond cash !

Élu meilleur joueur de la saison par les supporters de l’OM, Adrien Rabiot n’a pourtant pas été retenu dans le onze type des Trophées UNFP. Une absence qui provoque l’incompréhension à Marseille, mais pas chez Jérôme Rothen. Le consultant de RMC s’est montré cash dans Rothen s’enflamme, remettant en question les performances du milieu olympien.

Adrien Rabiot réalise une grande saison avec l’ OM , au point d’être élu par les supporters meilleur joueur olympien de l’année. Avec 9 buts et 4 passes décisives en Ligue 1, l’ancien joueur du PSG aurait pu prétendre à une place dans l’équipe type de la saison, une place qu’il n’a pas eue et qui fait scandale à Marseille.

«Je ne comprends plus rien au football»

Dans son émission Rothen s’enflamme, sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen estime qu’Adrien Rabiot ne présente pas les statistiques nécessaires pour figurer parmi les meilleurs milieux de la saison :

« Et si on me dit qu’avec ces stats-là, c’est le meilleur milieu de terrain de la saison ou parmi les deux meilleurs, je ne comprends plus rien au football. »