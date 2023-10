Santé mentale : La vidéo poignante du Norwich FC

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le 10 Sport et Webedia se mobilisent pour la semaine de la santé mentale et pour évoquer le sujet à travers la parole d’Experts ou d’initiatives, comme celle d’un club anglais, le Norwich FC. Ces dernières heures, une vidéo publiée fait le buzz et véhicule avec elle un message fort sur la santé mentale.

Les clubs de foot sont parfois aussi inspirés sur le terrain qu’en dehors. C’est le cas du club anglais de Norwich, pensionnaire de deuxième division, qui a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo poignante, qui marque les esprits en cette semaine autour de la santé mentale. Un sujet méconnu dont il faut parler, ce que fait Le 10 Sport et le groupe Webedia en donnant la parole à des Experts comme Denis Troch, préparateur mental, ou encore Charles-Antoine Gombert, ostéopathe et sportif de haut-niveau.

𝗔𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀, 𝗶𝘁 𝗰𝗮𝗻 𝗯𝗲 𝗼𝗯𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝘀𝗼𝗺𝗲𝗼𝗻𝗲 𝗶𝘀 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗽𝗲, 𝗯𝘂𝘁 𝘀𝗼𝗺𝗲𝘁𝗶𝗺𝗲𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗶𝗴𝗻𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗵𝗮𝗿𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗼𝘁.Check in on those around you.#WorldMentalHealthDay | #YouAreNotAlone | @samaritans pic.twitter.com/ZC50AH5thl — Norwich City FC (@NorwichCityFC) October 10, 2023

Norwich vise juste