Denis Troch : «Il est nécessaire de démystifier la santé mentale dans le sport»

Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, Le 10 Sport donne la parole à des experts du secteur. Ancien entraîneur à succès, sur le banc du PSG, Laval ou d’Amiens, Denis Troch est aujourd’hui l’une des références de la préparation mentale dans le sport. Interview.

La santé physique a toujours été un sujet clé dans le sport de haut-niveau. La santé mentale le devient, avec le temps. Est-ce qu’elle a encore beaucoup de chemin à parcourir ou le sport a enfin compris et mesuré son importance ?

Dans les années 80, il n'y avait pas de staff sportif. Les années 90 ont vu l'émergence de staffs composés d'un entraîneur et un ou deux adjoints responsables de divers aspects tels que la préparation physique, technique, tactique et stratégique. Au cours des années 2000, des experts tels que les préparateurs physiques ont renforcé ces équipes. Au XXe siècle, les athlètes ont subi des blessures visibles telles que des ruptures de ligaments, des pubalgies et des fractures, ce qui a conduit à une amélioration constante des performances et à la création de staffs spécialisés. Cela incluait la préparation physique, la réathlétisation, la spécialisation par poste, la gestion du sommeil, de la récupération et de la diététique. Cependant, les aspects mentaux des athlètes étaient négligés, entraînant des souffrances invisibles. Ces problèmes mentaux sont devenus des effets secondaires du sport de haut niveau, la partie cachée de l'iceberg. Ils commencent désormais à être discutés au sein des équipes sportives et des staffs.

« Un athlète doit être en mesure de repérer les signaux d'alerte et les indicateurs précurseurs »