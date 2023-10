Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans le cadre de la semaine de la santé mentale, Le 10 Sport donne la parole à des Experts pour parler du sujet et lever le voile sur certains tabous. Ostéopathe, Charles-Antoine Gombert est également sportif de haut-niveau (apnée). Il évoque notamment l'importance du psychique dans l'approche de son métier, comme de sa passion.

Au cœur de votre pratique en ostéopathie, quelle est l’importance de la santé mentale des patients dans votre prise en charge ?

C’est une question qui est abordée systématiquement, de manière détournée ou non en fonction de la problématique du patient. Un choc psychologique (accident, décès…), un relationnel compliqué (travail, amitié, couple…) ou encore un excès d’obligation (familiale, personnelle, professionnelle) peuvent contribuer à une santé mentale en berne avec des conséquences sur la santé physique.



Peut-on faire un lien entre les problématiques et douleurs physiques d’un patient avec sa santé mentale et les conséquences que le psychique peut avoir sur le corps ?

Je dirais que les deux s’influencent. Pour faire simple, le physique soigne le mental, le mental soigne également le physique. Concrètement, lors d’une blessure, on doit faire le deuil du futur proche, des projets immédiats, si ce n’est pas le cas, le psychique compense avec souvent un sentiment de culpabilisation ou autre. A contrario, dans le cas de burn out ou de dépression par exemple, chez les sportifs ou non d’ailleurs, il est décrit un manque d’énergie physique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Charly (@charles_antoine_gombert)