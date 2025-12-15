Rupture pour Kylian Mbappé : Il dit tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir été très proche de Neymar pendant plusieurs années durant leur collaboration au PSG, Kylian Mbappé et la star se sont embrouillés jusqu'à en arriver à un point de rupture irrévocable. Et Thiago Silva, leur ancien capitaine au PSG, se livre sur ce clash entre Neymar et Mbappé.

Le PSG avait frappé fort durant le mercato estival 2017 en recrutant Neymar (222M€) et Kylian Mbappé (180M€), qui demeurent à ce jour les deux plus gros transferts de l'histoire du marché des transferts. Les deux hommes affichaient d'abord une très belle complicité durant plusieurs années, avant que la situation ne finisse par s'envenimer jusqu'à en arriver à un point de non-retour entre Mbappé et Neymar. Une rupture qui a beaucoup fait parler, et l'ancien capitaine du PSG Thiago Silva a évoqué le sujet dans les colonnes de France Football.

« Si Neymar signe, je veux venir aussi » Thiago Silva regrette la tournure de la relation entre Neymar et Kylian Mbappé au PSG : « C'était une très belle histoire pourtant. Je me souviens du Trophée des champions contre le Monaco de Kylian Mbappé au Maroc. À la fin du match, Mbappé voulait échanger avec moi. Il m'a dit : "Même si Neymar signe, je veux venir aussi et faire partie de cette équipe. Si tu peux en parler au président." », explique le défenseur brésilien, avant de poursuivre sur la rupture entre les deux stars.