Retrouvailles avec Messi, l'annonce inattendue du PSG !

Dimanche, le PSG disputera son huitième de finale de Coupe du monde des clubs face à l’Inter Miami. Cela sera donc l’occasion de recroiser Lionel Messi, qui n’avait pas quitté Paris en très bons termes. Mais la présence de la star argentine n’effraie pas Lucas Hernandez, qui s’attend à un match comme les autres.

Les retrouvailles avec Messi

Le PSG affrontera donc l’Inter Miami, mais surtout Lionel Messi. L’Argentin évolue au sein de la formation américaine depuis son départ de Paris, dont il n’avait pas gardé un très bon souvenir. Malgré la présence de l’ancienne star du FC Barcelone, Lucas Hernandez s’attend à un match comme les autres. « Il a été une icône du football pendant de nombreuses années et ça continuera. C'est un excellent joueur. Il sera en face mais on va tout faire pour gagner. Si on continue comme à chaque entraînement, on espère passer en quart. On aborde ce match avec tranquillité, pour nous c'est un match comme un autre. Messi sera juste un des joueurs de l'équipe adverse. Bien sûr c'est un grand joueur mais ça ne va rien changer à notre préparation », a déclaré le défenseur parisien à L'Équipe.