Retour d’une star, le coup de cœur de Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi 22 novembre restera à jamais gravé dans la mémoire de Paul Pogba. Après deux ans d’absence, le champion du monde 2018 a de nouveau rejoué en professionnel. Entré en jeu en fin de rencontre face au Stade Rennais, le milieu de l’AS Monaco a notamment été félicité par un certain Kylian Mbappé.

Un véritable événement en Ligue 1. Ce samedi soir, Paul Pogba a rejoué au football. Ayant signé à l’AS Monaco cet été, le milieu de terrain de 32 ans est entré en jeu sur la pelouse du Stade Rennais (4-1). Ayant disputé six petites minutes, « la Pioche » n’a pas caché son émotion au coup de sifflet final.

Pogba ému pour son grand retour « J’avais déjà cette image en tête depuis des mois, je me disais ah tu vas revenir sur les terrains, tu vas rejouer. J’attendais ça avec impatience. Bien sûr que le résultat n’est pas celui qu’on attendait mais le coach m’a donné cette chance-là de rentrer. J’ai essayé de tout donner », confie un Pogba ému.