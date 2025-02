Renfort surprise à l'OM, le gros coup de De Zerbi !

La rédaction

Longtemps considéré comme un échec à l’OM, Luis Henrique s’épanouit enfin sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’ailier brésilien attribue son renouveau à la confiance accordée par ses entraîneurs, notamment l’actuel coach marseillais, avec qui il entretient une relation forte qu’il qualifie de « père-fils ». Une belle surprise pour le club phocéen.

Luis Henrique revit depuis son retour à Marseille après son prêt à Botafogo. Une renaissance que le principal intéressé explique grâce à ses entraîneurs. « Oui, il (Jean-Louis Gasset) m’a donné confiance lors de son arrivée. Cela fait partie des raisons de mon retour au premier plan. » a expliqué le joueur en conférence de presse.

Une relation « père-fils »

Dans une interview accordée à Get French Football News, Luis Henrique explique les raisons de sa forme actuelle. Interrogé sur la relation « père-fils » qu’il aurait avec Roberto De Zerbi, le joueur a expliqué : « Il est comme ça avec tous ses joueurs. Tous ceux qui ont joué sous ses ordres le diront. C'est un entraîneur qui aime jouer au football. Il vous donne confiance et il est là tous les jours avec nous. »

Un bon début de saison

« Non, je ne m'y attendais pas forcément (à un tel début de saison). Mais l'arrivée de Roberto De Zerbi et l'excellente pré-saison m'ont donné beaucoup de confiance, et ensuite j'ai bien commencé la saison en marquant des buts ; cela m'a donné la confiance nécessaire pour passer au niveau supérieur. » avoue l’ailier brésilien.