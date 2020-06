Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Un malaise profond entre Zidane et l'une de ses stars ?

Publié le 26 juin 2020 à 23h30 par La rédaction

Pas vraiment au beau fixe depuis maintenant presque deux ans, la relation entre Gareth Bale et Zinedine Zidane semble aujourd’hui avoir atteint un point de non-retour. L’international gallois continue d’être laissé de côté par son coach français…

Le malaise profond entre Gareth Bale et Zinedine Zidane semble toujours être là. Depuis la finale de Ligue des Champions remportée par le Real Madrid à Cardiff en 2018, la relation entre le coach français et l’international gallois semble se dégrader. D’abord titulaire indiscutable aux yeux de Zizou, l’ailier est progressivement devenu un remplaçant de luxe, puis par la suite un indésirable. Et ce malaise profond entre les deux hommes semble rendre le vestiaire des Merengues perplexe…

Un apaisement en public, des tensions en interne