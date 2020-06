Foot

Le maillot dédicacé de Verratti (PSG) à gagner pour soutenir « Les Petites Bosses »

Publié le 24 juin 2020 à 15h46 par La rédaction mis à jour le 24 juin 2020 à 15h48

L’association « Les Petites Bosses », qui vient en aide aux enfants et adolescents malades ou en situation de handicap, organise une cagnotte solidaire.

Bien connue des sportifs, et notamment des footballeurs professionnels, l’association « Les petites bosses » a mis en place une cagnotte solidaire. Objectif : récolter des fonds pour soutenir les enfants et adolescents malades, ou en situation de handicap. Pour cela, il est possible de participer à un tirage au sort et gagner le maillot du milieu de terrain du PSG, Marco Verratti. L’Italien a pris soin de dédicacer sa tunique avant de la confier aux « petites bosses ». Une participation minimale de 10€ permet de prendre part au tirage au sort (20€ pour avoir 2 chances, 50€ pour avoir 5 chances, etc…). La tombola est ouverte jusqu’au 2 juillet, dépêchez-vous. Le gagnant sera tiré au sort et connu le 5 juillet prochain.



Pour participer à cette cagnotte solidaire et/ou aider l’association « Les petites bosses », ça se passe ici ou en consultant les informations présentes dans ce tweet.