Rabiot : Le terrible cadeau de l'OM

La rédaction

L’OM a concédé un match nul frustrant sur la pelouse du LOSC (1-1), un résultat qui maintient le club marseillais à la deuxième place. Mais sans une erreur de relance de Geronimo Rulli, le club phocéen aurait pu décrocher les trois points. Adrien Rabiot, excellent une nouvelle fois, n’a pas masqué sa déception après cette rencontre.

L’OM se déplaçait, ce dimanche soir, sur la pelouse du LOSC pour tenter de récupérer sa deuxième place. Un simple match nul suffisait pour repasser devant l’AS Monaco, et c’est ce que les Marseillais ont obtenu. Score final : 1-1. Un point qui aurait pu être trois si Rulli n’avait pas raté son six mètres, offrant un but évitable au LOSC. Une erreur que regrette Adrien Rabiot, sans doute le meilleur olympien de la saison.

«On leur a offert ce but»

Au micro de DAZN, le milieu de terrain de l’OM n’a pas mâché ses mots et estime que son équipe a littéralement offert l’égalisation au LOSC :

«Le résultat est frustrant. Vu notre match, nous aurions tous mérité la victoire, pour récompenser nos efforts. Je pense qu’ils (les Lillois) n’ont pas créé grand-chose dans ce match. On leur a offert ce but. On garde notre deuxième place au classement, donc ça reste malgré tout positif. Nous voulions gagner. L’état d’esprit affiché était très bon. Je suis très fier de l’équipe ce soir.»

«On garde notre destin en main»

Malgré ce faux pas, Adrien Rabiot préfère rester positif et se projette déjà sur les deux derniers rendez-vous cruciaux du championnat :

«Nous devons continuer comme ça lors des deux derniers matchs. Nous espérons assurer notre deuxième place et la Ligue des champions chez nous lors du dernier match (face à Rennes), même si le déplacement au Havre sera dur (samedi prochain). On garde notre destin en main. J’espère qu’on pourra fêter notre qualification pour la Ligue des champions à domicile.»