PSG - Vitinha : Le scandale est confirmé !

Alexis Brunet

Dimanche soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’OL, mais cette victoire a fait polémique. En effet, selon les Lyonnais, le but de Khvicha Kvaratskhelia aurait dû être annulé car Vitinha a fait une faute pour récupérer la balle. Une version confirmée par la direction technique de l’arbitrage, qui a rendu son analyse ce mardi.

Depuis des années, les matchs entre le PSG et l’OL offrent souvent des sérieux affrontements. Dimanche soir, c’était encore le cas, car le club de la capitale s’est imposé 3-2 face à l’équipe de Paulo Fonseca. Une victoire acquise à la dernière minute par les Parisiens, grâce à un but de João Neves.

Les Lyonnais crient au scandale Si le but de João Neves n’a pas été contesté par les Lyonnais, ce n’est pas le cas de celui de Khvicha Kvaratskhelia. En effet, pour l’OL, la réalisation du Géorgien aurait dû être refusée par l’arbitre de la rencontre, car, avant de servir son coéquipier, Vitinha commet une faute sur Tanner Tessmann en récupérant la balle.