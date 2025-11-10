PSG : Une star se fait fracasser, le retournement de situation annoncé !

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Lucas Chevalier n’arrive pas vraiment à mettre tout le monde d’accord. Le Français ne parvient pas à faire oublier Gianluigi Donnarumma, mais cela ne serait qu’une question de temps selon l’un de ses anciens formateurs. Ce dernier prend d’ailleurs comme exemple l’international italien, qui a mis du temps avant de faire l’unanimité à Paris.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait pris une grande décision au poste de gardien de but. Alors qu’il s’était imposé comme le meilleur du monde, Gianluigi Donnarumma avait alors été poussé vers la sortie par le club de la capitale. Luis Enrique voulait du changement et il a alors décidé de remplacer l’Italien par Lucas Chevalier.

Chevalier ne fait pas l’unanimité au PSG Un choix osé, d’autant plus que pour le moment Lucas Chevalier peine à faire oublier Gianluigi Donnarumma. Le Français ne semble pas encore avoir réussi à élever son niveau par rapport à Lille, ce qui est nécessaire pour pouvoir exister dans un club comme Paris. Dimanche soir, face à l’OL, l’ancien du LOSC a encore une fois encaissé deux buts, même si cela n’a pas porté préjudice au champion de France, qui s’est imposé 3-2.