PSG : Une star se fait fracasser, le retournement de situation annoncé !

Depuis le début de la saison, Lucas Chevalier n’arrive pas vraiment à mettre tout le monde d’accord. Le Français ne parvient pas à faire oublier Gianluigi Donnarumma, mais cela ne serait qu’une question de temps selon l’un de ses anciens formateurs. Ce dernier prend d’ailleurs comme exemple l’international italien, qui a mis du temps avant de faire l’unanimité à Paris.
Lors du dernier mercato estival, le PSG avait pris une grande décision au poste de gardien de but. Alors qu’il s’était imposé comme le meilleur du monde, Gianluigi Donnarumma avait alors été poussé vers la sortie par le club de la capitale. Luis Enrique voulait du changement et il a alors décidé de remplacer l’Italien par Lucas Chevalier.
Chevalier ne fait pas l’unanimité au PSG
Un choix osé, d’autant plus que pour le moment Lucas Chevalier peine à faire oublier Gianluigi Donnarumma. Le Français ne semble pas encore avoir réussi à élever son niveau par rapport à Lille, ce qui est nécessaire pour pouvoir exister dans un club comme Paris. Dimanche soir, face à l’OL, l’ancien du LOSC a encore une fois encaissé deux buts, même si cela n’a pas porté préjudice au champion de France, qui s’est imposé 3-2.
« Donnarumma a passé trois ans et demi à se faire fracasser… »
Lucas Chevalier a toutefois encore du temps pour faire évoluer les choses et il devrait y arriver, à en croire Karim Boukrouh. L’ancien formateur du joueur du PSG, interrogé par Le Parisien, estime que le gardien de 24 ans finira par s’imposer et il fait d’ailleurs un parallèle avec Gianluigi Donnarumma. « Il est en période d’adaptation, ça fait partie du chemin. Mais je n’ai aucun doute sur le potentiel et le devenir de Lucas. Donnarumma a passé trois ans et demi à se faire fracasser par une partie des gens avant de finir par être adulé. Mais ce n’est arrivé que tardivement, ce n’est qu’après la victoire face à Manchester City que les gens ont commencé à dire du bien de lui. Il faut malheureusement savoir être patient. Ce qui me gêne c’est que beaucoup parlent et le jugent sans connaître le poste. » Lucas Chevalier devra donc prouver qu’il a les épaules pour s’imposer chez le champion de France, ce qui ne sera pas facile, d’autant plus qu’il se retrouve mêlé actuellement à une polémique raciste.